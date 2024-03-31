В России сохраняется реальная угроза новых терактов.

Заявления "Исламского государства" свидетельствуют о том, что в России будут и следующие теракты. Члены преступной организации были очень удивлены тем, что РФ в их нападении обвиняет кого-либо, кроме ИГИЛ.

"В будущем опасность реальна относительно террористических актов в России. Я думаю, что ИГИЛ по крайней мере попытается осуществить террористические акты для того, чтобы подтвердить свое право на теракт. Полагаю, что их неожиданно захватило утверждение россиян о том, что это сделал кто-либо другой, а не "Исламское государство". То есть ИГИЛ, честно говоря, были несколько удивлены. На мой взгляд, заявления, которые прозвучали, как раз свидетельствуют о том, что теракты будут и следующие. Хотя это может быть и часть такого поднятия ставок в игре", - заявил в эфире "Эспрессо" директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

По словам эксперта, в последнее время можно увидеть, как развиваются отношения между Талибаном и Москвой. В связи этим ключевым вопросом становится безопасность Центральной Азии и предотвращение распространения исламизма.

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"Россиянам придется снова переориентировать свои спецслужбы, а это будет сделать гораздо труднее, чем в 2010-е годы, когда они смогли создать более-менее действенную систему безопасности противодействия исламизму. Однако тогда это были конкретные вызовы, связанные в основном с Северным Кавказом. Сейчас ситуация гораздо хуже, учитывая большое количество гастарбайтеров, без которых россияне обойтись не могут. И то, что мы видим сегодня на улицах российских городов, а это и рост ксенофобии, нападений, все остальное - это также может актуализировать у части этих гастарбайтеров желание мести", - подытожил Семиволос.

Теракт в РФ - основные детали

В Подмосковье 22 марта произошел масштабный теракт. Неизвестные открыли огонь в ТЦ "Крокус", в результате чего погибли 143 человека, и есть сотни пострадавших.

Российские силовики утверждали, что задержали "четырех исполнителей нападения". Ответственность за преступление взяли на себя боевики "Исламского государства", но в РФ это игнорируют и продвигают "украинско-западный след". Путин утверждает, что злоумышленники пытались попасть на украинскую территорию.

Украинские власти заявляли, что Киев не имеет отношения к преступлению. Более того, начальник ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов говорил, что Россия по меньшей мере с 15 февраля текущего года знала о подготовке теракта.

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