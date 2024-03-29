Российские силовики сообщили, что действия "московских террористов" через Telegram координировал неизвестный мужчина под псевдонимом.

Террористы из концертного зала "Крокус Сити Холл" якобы должны были пересечь российско-украинскую границу, чтобы с конкретной целью посетить столицу Украины Киев.

В Следственном комитете РФ утверждают, что задержанные обвиняемые получили от координатора указание поехать к границе с Украиной, пересечь ее, чтобы потом прибыть "в Киев для получения обещанного им вознаграждения".

В СК России также сообщили, что действия "московских террористов" через Telegram с помощью голосовых сообщений "координировал мужчина, который представился им под псевдонимом".

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В центре внимания "Крокус" - теракт оброс деталями

В Подмосковье 22 марта вечером произошел масштабный теракт - неизвестные открыли огонь в "Крокусе". Кроме того, в здании произошел пожар. Сообщалось, что в результате атаки погибли 143 человека, и есть сотни пострадавших.

Российские силовики утверждали, что задержали "четырех непосредственных исполнителей нападения". Ответственность за преступление взяли на себя боевики "Исламского государства", однако в РФ предпочли "разгонять" версии об "украино-западном следе" в совершенном преступлении. Российский диктатор говорил, что злоумышленники пытались попасть на украинскую территорию.

Украиские власти заявляли, что Киев не имеет отношения к преступлению. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов говорил, что российские власти как минимум с 15 февраля текущего года знали о подготовке теракта.

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