Танкер подозревают в том, что он входит в составе "теневого флота" РФ.

В ночь с пятницы на субботу, 15 февраля, нефтяной танкер Seajewel, находящийся на якорной стоянке Sarpom в нескольких километрах от побережья Савоны, был поврежден в результате двух взрывов.

В корпусе судна обнаружена пробоина ниже ватерлинии, однако защитные перегородки удержали нефть, предотвратив экологическую катастрофу, пишет IVG. СМИ также отмечает, что этот танкер может быть частью "теневого флота" РФ, который перевозит нефть в обход санкций ЕС.

Сообщается, что танкер ходит под флагом Мальты и прибыл в Савону 14 февраля из Алжира. 24 декабря 2024 года танкер разгружался в румынском порту Констанца после захода в турецкий порт Джейхан. Хотя Турция не имеет мощностей для переработки нефти, и в настоящее время Европейское бюро по борьбе с мошенничеством расследует схему, по которой нефть из России поступает в ЕС через турецкие порты, играющие роль "троянского коня".

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Издание акцентирует внимание на том, что Seajewel в 2022 году двигался по маршруту из Новороссийска в Турцию.

Что известно об этом взрыве

Причина инцидента пока не установлена. Возможен вариант "технической неисправности" во время разгрузки нефти. Но при этом экипаж судна слышал два мощных взрыва, а металл корпуса вмят внутрь – это может указывать на внешние взрывные устройства.

Ведется расследование при участии Береговой охраны Савоны и водолазов из Ла-Специи, однако власти хранят молчание и не дают официальных комментариев.

Тем не менее, прокуратура Савоны возбудила дело и не исключает даже версию теракта. Ведется координация с прокуратурой Генуи и антитеррористическим отделом. Существует три ключевых фактора, указывающие на возможный подрыв судна. Это, как раз таки, то, что пробоина находится ниже ватерлинии, а также деформация корпуса внутрь и массовая гибель рыбы в районе инцидента.

Теневой флот России - последние новости

Ранее УНИАН сообщал о последствиях взрыва российского танкера "Koala" в порту. "Хочу напомнить, что танкеры "теневого флота" дали в бюджет РФ треть всех доходов. Это судно было загружено около 100 тонами мазута, должно было его перевозить и произошел такой взрыв. Судно потонуло у причала и возможен выброс этой нефти", - сказал капитан.

Кроме того, Европа задумала захватывать танкеры "теневого флота" России. Сообщается, что задержание судна, перевозившего 100 тысяч баррелей нефти из Санкт-Петербурга, стало стимулирующим моментом.

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