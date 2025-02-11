Внутри Европы продолжает расти недовольство из-за действий России.

Европейские страны ведут кулуарные переговоры о масштабном захвате московских танкеров для экспорта нефти в Балтийском море. Это происходит после захвата финскими властями корабля Eagle S, который подозревают в нанесении ущерба подводной линии электроснабжения, соединяющую Эстонию и Финляндию, пишет Politico.

Сообщается, что задержание судна, перевозившего 100 тысяч баррелей нефти из Санкт-Петербурга, стало стимулирующим моментом.

"И, кажется, стало новым фронтом в тайной войне между Россией и Западом", - подчеркивает СМИ, со слов двух дипломатов и чиновников Европейского Союза.

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Подчеркивается, что сейчас разрабатывается новое законодательство, чтобы придать юридический вес этим усилиям, в частности, использованию международного права для захвата судов по экологическим или пиратским мотивам. Если это удастся, тогда страны смогут самостоятельно конфисковать еще больше "теневых" кораблей.

"Около 50 процентов санкционной торговли [российской морской нефтью] проходит через Финский залив", - отметил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. В материале говорится, что эти действия иллюстрируют растущее разочарование европейских стран из-за того, что Россия "прямо у них под носом" уклоняется от западных санкций и продолжает транспортировать свою нефть

Что еще известно о теневом флоте России

Ранее УНИАН сообщал, что прощальный "подарок" Байдена Москве обрушил цены на российскую нефть. Администрация предыдущего президента США Джо Байдена в последние дни своей работы ввела жесткие санкции против России.

Кроме того, Россия будет и дальше увеличивать доходы от нефти в обход санкций. В частности, оккупанты полагаются на теневой флот, что побуждает санкционную коалицию к усилению давления.

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