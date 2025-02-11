Он предположил, что к этому могут быть причастны морские диверсанты.

Российские оккупанты использовали танкер "Koala" для того, чтобы в обход санкций продавать нефтепродукты другим странам.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

"Хочу напомнить, что танкеры "теневого флота" дали в бюджет РФ треть всех доходов. Это судно было загружено около 100 тонами мазута, должно было его перевозить и произошел такой взрыв. Судно потонуло у причала и возможен выброс этой нефти", - сказал Рыженко.

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Капитан подчеркнул, что выход мазута в Балтийское море может привести к серьезной катастрофе - значительно худшей, чем это было в Черном море.

"В Черном море было от 4 до 8 тонн этого мазута. И Черное море значительно глубже. А Балтийское море относительно мелкое. Если этот мазут выльется в Финский залив Балтийского моря - это будет серьезная катастрофа и для России и для Эстонии, Финляндия и других стран", - пояснил Рыженко.

Он отметил, что эта ситуация возникла после того, как российские корабли начали повреждать кабели связи в Балтийском море.

"Сам характер повреждений говорит, что возможно хотели не разлив мазута, а повреждение этого корабля. По характеру это возможное использование морских диверсантов. Сейчас есть такие приборы, которые позволяют им передвигаться под водой на значительные расстояния. Поэтому я не исключаю, что могла быть какая-то такая мера, которая привела к такому выбросу", - предположил Рыженко.

Танкер "Koala": что известно

В ночь на 9 февраля в машинном отделении танкера "Koala" прогремели три мощных взрыва. На борту судна было 130 тысяч тонн мазута. Российские власти заверили, что утечки мазута не зафиксировано.

В то же время в РФ заявили, что во время этого в порту Усть-Луга на воде были катера, которые вели огонь по "некоторым объектам". Из-за этого, Россия уверяет о внешнем воздействии на танкер - удар водными дронами.

Ранее УНИАН сообщал, что россияне возмущены из-за аварии танкеров. Потому что их власти не предотвратили вредные утечки нефтепродуктов из-за аварии российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе.

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