Санкции привели в том числе к скачку стоимости фрахта в несколько раз, поскольку не входящих в черные списки судов стало не хватать.

Администрация предыдущего президента США Джо Байдена в последние дни своей работы ввела жесткие санкции против России. Эти ограничения обрушили цены на российскую нефть.

Как пишет The Moscow Times, после этого решения цена сорта Urals рухнула ниже $60 за баррель. Размер дисконта составил $15,7, что оказалось самым большим показателем с мая 2024 года.

В российском Минэкономразвития прогнозировало, что в базовом сценарии ожидается цена на уровне $69,7 за баррель. И этот прогноз лег в основу федерального бюджета РФ на 2025 год.

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"Прогноз российскому правительству поломали введенные 10 января санкции против более чем 180 танкеров, десятков нефтетрейдинговых и страховых, а также двух добывающих компаний – "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза". Выведя из строя многие суда, доставлявшие российскую нефть из Арктики и с Дальнего Востока, эти санкции привели в том числе к скачку стоимости фрахта в несколько раз, поскольку не входящих в черные списки судов стало не хватать. В результате разница между стоимостью нефти в российских портах отправления и портах доставки в Индии увеличилась, по данным Argus Media, до $13 за баррель; это также самый высокий показатель с прошлого мая", – сказано в материале.

Отмечается, что теперь, когда РФ столкнулась с нехваткой танкеров и ростом стоимости фрахта, продажи российской нефти в Азию с поставкой в марте застопорились. Аналитические компании прогнозируют, что сокращение поставок в Индию может достичь 500 000 баррелей в сутки, а это более трети индийского импорта нефти из РФ.

"В Альфа-банке полагают, что нефтяникам грозит потеря до 800 000 баррелей в сутки, или около четверти морского нефтяного экспорта (около 3 млн баррелей)", – добавили в The Moscow Times.

Санкции администрации Байдена против РФ

10 января 2025 года – за 10 дней до инаугурации Дональда Трампа – администрация Джо Байдена ввела жесткие санкции против РФ, которые охватывают более 400 физических лиц и организаций энергетического сектора РФ.

Bloomberg писало, що "прощальные" санкции от Байдена оказались самыми мощными за все время. Под ограничения попала значительная часть "теневого флота" танкеров, и это меняет всю картину.

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