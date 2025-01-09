В течение пилотного проекта "Укрпочта" доставила более 1,5 млн посылок из известного китайского маркетплейса TEMU.

"Укрпочта" объявила о стратегическом партнерстве с глобальным китайским маркетплейсом TEMU. Компания планирует доставлять большую часть посылок за 1-2 дня с момента пересечения границы Украины. Об этом сообщил генеральный директор Игорь Смелянский в своем Telegram-канале.

"После пилотного проекта, в течение которого "Укрпочта" доставила более 1,5 млн посылок с известного китайского маркетплейса TEMU (и не просто доставила, а растаможила и доставила в пиковый период более 80% отправлений за 3 дня и меньше), "Укрпочта" и TEMU объявляют о начале стратегического партнерства", - отметил он.

По словам Смелянского, в течение первого квартала 2025 года "Укрпочта" планирует открыть новый автоматизированный центр обработки международных посылок и задает себе планку доставлять более 90% посылок за 1-2 дня с момента пересечения границы Украины.

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"Уверен, что это придется по душе многим нашим клиентам. Тем более совсем скоро все отправления можно будет отслеживать в новом мобильном приложении", - добавил гендиректор "Укрпочты".

"Укрпочта" - последние новости

С 1 января 2025 года "Укрпочта" ввела новые тарифы на доставку посылок, которые будут зависеть не от веса отправления, а исключительно от объема. Также компания пересмотрела часть тарифов, но самый низкий тариф остался без изменений, а остальные "остаются самыми доступными на рынке".

Ранее, в ноябре 2024 года, почтовый оператор обновил требования к упаковке посылок. В частности "Укрпочта" прекратила принимать ненадлежащим образом упакованные отправления из-за введения автоматизированных сортировочных линий.

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