Адвокаты Ховарда утверждают, что эта история не только о неэффективной работе судебной системы, но и о расистском и предвзятом преследовании.

Верховный суд штата Миссисипи (США) отменил приговор темнокожему американцу Эдди Ли Ховарду, который отсидел более 20 лет в камере смертников.

Об этом сообщает CNN.

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Мужчину обвиняли в убийстве 84-летней белокожей Джорджии Кемп. Сторона обвинения ссылалась лишь на якобы совпадении следов укусов на теле погибшей с зубами подозреваемого. Впрочем, адвокаты Ховарда неоднократно отвечали, что это косвенное доказательство.

И только в прошлом году суд начал пересмотр дела по ходатайству защиты. На прошлой неделе судья одобрил просьбу окружной прокуратуры о прекращении дела.

Как отмечают журналисты, ДНК на месте преступления принадлежали не Эдди Ли Ховарду, что "можно расценивать как оправдание".

По такой схеме в штате были осуждены десятки обвиняемых. Эксперты критикуют ее как неэффективную.

"Поскольку человеческая кожа эластична, следы укусов легко деформируются. Если у вас нет ДНК, вы на самом деле не сможете идентифицировать кого-то по укусу", - рассказал один из специалистов в комментарии телеканалу.

В то же время отмечается, что доктор Уэст, сыгравший ключевую роль в обвинении американца, похоже, сам сомневался в доказательности следов укусов, о чем мужчина свидетельствовал в рамках другого дела в 2012 году. Но насчет дела Ховарда он упрямо заявлял, что ни одной ошибки не допустил.

Говарда осуждали дважды за одно и то же преступление. Первый приговор за убийство, вынесенный в 1994-м, был отменен Верховным судом штата в 1997 году. Однако его осудили снова в 2000 году, когда прокуратура привлекла нового прокурора, который "специализировался" на похожих производствах.

Сам Уэст, пишут журналисты, контактировал с местным патологоанатомом Стивеном Т. Хейном, анализы которого привели к нескольким смертным приговорам, а затем были оспорены и отменены.

Адвокаты Ховарда утверждают, что эта история не только о неэффективной работе судебной системы, но и о расистском и предвзятом преследовании.

Сам освобожденный американец говорит, что сделает все возможное, чтобы вернуться к нормальной жизни, наслаждаясь тем, к чему у него раньше не было доступа: свежими простынями, теплыми ваннами и работой повара в ресторане.

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Автор: Яна Ставская