По предварительным данным, следов насилия на теле моряка не обнаружили.

На судне в территориальных водах Египта обнаружили мертвым моряка из Одессы, 1956 года рождения.

Как сообщил УНИАН морской юрист Николай Гольбин, трагедия произошла в конце прошлой недели на борту одного из судов немецкой компании Blumenthal.

По его словам, следов насильственной смерти на теле моряка не обнаружено.

"Предварительно, причина смерти - естественная", - сказал юрист.

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Он уточнил, что чп произошло, когда судно находилось в территориальных водах Египта.

Как ранее сообщал УНИАН, украинский моряк умер в Аденском заливе на судне Thorn1, которое стояло на рейде в порту Джибути. МИД Украины занимался вопросом его репатриации.

Спикер МИД Украины Олег Николенко отметил, что аварийный корабль греческой компании с украинским экипажем следовал из Турции в Индию для утилизации. В составе экипажа десять украинцев. По словам дипломата, погиб украинский инженер-электрик, у которого случился инсульт.

Автор: Лариса Козовая