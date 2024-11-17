Канцлер Германии, которая переживает острый политический кризис, Олаф Шольц несколько дней назад провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Несмотря на то, что в Германии отмечают, мол, "канцлер осудил агрессивную войну России против Украины", призвал "вывести войска и вести переговоры" и заявил, что "Германия продолжит поддерживать Украину, столько, сколько это необходимо", в Украине это восприняли чуть ли не как измену. Но стоит разобраться, почему именно сейчас состоялся такой разговор и актуален ли он.

С субъективной точки зрения, надо не забывать, что Шольц, скорее всего, уходит со своей должности. В Германии состоятся выборы, и, возможно, тема Украины там будет использоваться в каких-то предвыборных дебатах. А господин Шольц занимает достаточно осторожную позицию.

С объективной позиции, я думаю, этот телефонный звонок - это такая игра в плохого, "злого полицейского", где эту роль выполняет Олаф Шольц. Можно предположить, что в G7 ему поручили выяснить, изменилась или нет ситуация в Кремле (учитывая заявления главы МИД России Сергея Лаврова, который сказал, что позиция администрации Трампа еще более жесткая, чем предыдущей).

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Конечно, Путин позволил публично осветить этот разговор, ведь для него это возможность продемонстрировать себя как "крутого парня" на фоне Шольца. Не надо забывать, что российский диктатор считает себе равными только США. А Шольц, думаю, вполне вероятно выслушал очередную лекцию о Рюриковичах, и почему Украина должна сдаться.

Учитывая это, полагаю, все сделали выводы, что больной - не излечим.

Конечно, президент Украины Владимир Зеленский не мог не отреагировать на этот разговор. По его мнению, разговор Шольца и Путина - "это ящик Пандоры".

В этом вопросе логика такова: разговаривать с россиянами можно следующим образом - сначала ударить ракетами, а потом звонить. Потому что россияне, и особенно Путин, любой разговор по телефону считают проявлением слабости. То есть, в данном случае имеется в виду, что стоит меньше разговорами заниматься, а предоставлять Украине больше оружия и позволить наконец-то бить по территории России.

Также, по мнению Зеленского, теперь могут происходить другие разговоры с Путиным, другие звонки. И здесь согласен с президентом. Не будет удивительным, если сейчас начнет звонить Эммануэль Макрон... А опасения нашего президента, скорее всего, заключается в том, что снова будут прикрывать конкретные действия пустыми разговорами.

Все будут лишь имитировать бурную деятельность. Зато нам сейчас нужны именно конкретные действия, а не пустые разговоры. Что касается наших действий в этом контексте, надеюсь, что будут удары украинскими ракетами и беспилотниками туда, куда нужно, чтобы нефтеперерабатывающие заводы и аэродромы в РФ и в дальнейшем пылали.

Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы