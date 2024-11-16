Эксперты также рассказали, стоит ли ждать каких-либо результатов от этих переговоров.

Диалог с канцлером Германии Олафом Шольцем был для Путина всего лишь очередной тактической уловкой.

Так оценили разговор политиков западные эксперты, пишет BILD. Они отметили, что время для звонка выглядит странным, поскольку Шольц теряет поддержку и у него уже нет заметного политического влияния накануне новых выборов. Но, дело в том, что этот разговор был запланирован заранее и еще 1 октября Шольц анонсировал, что будет звонить властелину Кремля.

По оценке экспертов, такой расклад фактически предоставил инициативу Путину. "Такой подход дал Путину возможность самому решать, когда проводить разговор", - прокомментировал эксперт по безопасности Нико Ланге из Мюнхенской конференции по безопасности.

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На следующий день Кремль отклонил предложение канцлера, сославшись на то, что общих тем для разговора нет. Но после неких размышлений Путин все же решил поговорить с Шольцем.

Диалог был согласован еще до распада немецкой коалиции. О нем было известно президенту США Джо Байдену, премьер-министру Великобритании Киру Стармеру и президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Также о намеченном звонке сообщили и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Издание допустио, что Шольц, вероятно, должен был прощупать почву перед саммитом G20 и выяснить, готов ли Путин к переговорам.

По мнению политолога Томаса Йегер из Кельнского университета, теперь некие политсилы в Германии начнут утверждать, что с Путиным можно и нужно говорить и этот звонок может стать доказательством, мол "смотрите, разговоры возможны".

В свою очередь Ланге добавил, что Путин намерен подорвать демократию и создать все больше аргументов для сторонников РФ "из числа правых и левых в немецкой политике".

При этом Йегер отметил, что никаких серьезных результатов от диалога ожидать не нужно.

"Для Путина диалог - лишь очередная тактическая уловка. Даже если бы он неожиданно решил участвовать в мирном саммите - чего никто не ждет - он точно не стал бы сообщать об этом через Шольца. У него просто нет того, что может заинтересовать Путина, так же как и у Джо Байдена", - считает аналитик.

Разговор Путина и Шольца

Шольц рассказал, почему считает важным продолжать переговоры с Путиным: "Я не уверен, что спекуляции о том, что у него в голове, помогут нам продвинуться. Мы должны выяснить это — в том числе через разговоры".

В Украине диалог сторон вызвал критику. Президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Этот звонок Олафа, на мой взгляд, открывает "ящик Пандоры"".

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