Пока неясно, когда она приземлится в Тайбее.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вероятно, посетит Тайвань.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на правительственных чиновников Тайваня и США.

По словам источников, Пелоси посетит Тайвань в рамках своего турне по Азии, несмотря на предупреждения со стороны официальных лиц администрации Джо Байдена, обеспокоенных реакцией Китая.

Тайваньский чиновник отметил, что Пелоси, как ожидается, останется на Тайване на ночь.

При этом неясно, когда именно Пелоси приземлится в Тайбее, де-факто столице Тайваня.

Официальный представитель США добавил, что представители министерства обороны работают круглосуточно, отслеживая любые передвижения в регионе и разрабатывая план по обеспечению ее безопасности.

Ранее пресс-служба Пелоси опубликовала программу ее турне. В ней отмечается, что спикер посетит Малайзию, Южную Корею, Сингапур и Японию. О визите на Тайвань речь не идет.

Визит Пелоси на Тайвань и рост напряженности между Китаем и США: что стоит знать

Из-за возможного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, который Пекин считает частью Китая, напряженность между двумя крупнейшими мировыми сверхдержавами возросла.

Как сообщалось ранее, Нэнси Пелоси заявляла, что намерена посетить Тайвань после 1 августа. Американские издания Bloomberg и NBC со ссылкой на источники сообщали, что 29 июля стартует турне официальной делегации Конгресса США во главе с Нэнси Пелоси по странам Азии. Ожидаются визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Визит на Тайвань был указан как "предварительный".

Если бы визит состоялся, Пелоси стала бы первым высокопоставленным американском политиком, посетившим Тайвань за последние 25 лет.

О том, следует ли Пелоси посетить Тайвань, развернулись дебаты. Это связано с ростом обеспокоенности по поводу того, что Пекин может пойти на военные действия против демократического Тайваня.

Члены Конгресса от обеих партий призывали Пелоси не отказываться от визита, говоря о том, что отказ из-за протестов Китая будет равносилен уступке Пекину.

Китай заявлял, что ответит "решительными мерами" если Пелоси отправится на Тайвань. Чжао Лицзянь, официальный представитель министерства иностранных дел Китая, повторял, что Пекин "твердо возражает" против возможного визита.

Джо Байден не поддержал идею Пелоси. Он сказал, что Министерство обороны США против посещения Тайваня американскими официальными лицами.

"Военные считают, что сейчас это не очень хорошая идея", - сказал он журналистам в среду вечером.

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