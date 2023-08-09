Эти самолеты действовали в координации с пятью китайскими военными кораблями, проводившими патрулирование в формате "боевой готовности".

Министерство обороны Тайваня заявило, что в среду 10 самолетов китайских ВВС вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня. Их сопровождали пять китайских военных кораблей, находящихся в состоянии боевой готовности.

Это стало вторым подобным вторжением на этой неделе, пишет Reuters. Начиная примерно с 9 утра по местному времени Минобороны Тайваня обнаружило в общей сложности 25 китайских самолетов, участвовавших в операциях в море, включая истребители J-10 и J-16, а также бомбардировщики H-6.

По данным властей острова, 10 из этих самолетов либо пересекли срединную линию Тайваньского пролива, который служит неофициальной границей между двумя сторонами, либо вошли в юго-западную часть идентификационной зоны ПВО Тайваня.

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Эти самолеты действовали в координации с пятью китайскими военными кораблями, проводившими патрулирование в формате "боевой готовности", говорится в сообщении.

По сообщению оборонного ведомства острова, тайваньские военные направили для наблюдения корабли и самолеты.

Идентификационная зона ПВО Тайваня - это обширная территория, которую Тайвань контролирует и патрулирует, чтобы дать своим силам больше времени для реагирования на угрозы, и китайские самолеты не вторгались в воздушное пространство Тайваня.

Ранее в воскресенье Тайвань сообщил об аналогичном уровне активности китайских военных самолетов и военных кораблей вблизи острова.

Отношения Китая и Тайваня - что известно

Как сообщал УНИАН, Тайвань, который Китай называет своей территорией, неоднократно жаловался на китайскую военную активность рядом с ним в течение последних трех лет. Это происходит на фоне усиления Пекином давления, пытаясь заставить остров признать свой суверенитет над ним.

Демократически избранное правительство Тайваня отвергает притязания Китая на суверенитет и заявляет, что только народ острова может решать свое будущее.

Китай устроил военные учения вокруг Тайваня в апреле после того, как президент Цай Инвэнь вернулась домой после визита в Соединенные Штаты, где она встретилась со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.

В августе прошлого года Пекин также провел военные учения вокруг Тайваня в знак протеста против поездки в Тайбэй тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Вице-президент Тайваня Уильям Лай на этой неделе отбывает транзитом в Соединенные Штаты по пути в Парагвай, что разозлило Китай. Посол Пекина в США заявил в прошлом месяце, что "приоритетом" Китая было воспрепятствовать визиту Лая в США.

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