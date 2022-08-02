По ее словам, сейчас жителям Тайваня как никогда необходима поддержка.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань является сигналом непоколебимой преданности Америки поддержке динамичной демократии острова.

Об этом говорится в заявлении Пелоси.

"Визит нашей делегации Конгресса на Тайвань чтит непоколебимую преданность Америки поддержке динамичной демократии Тайваня. Наш визит является частью более широкого путешествия в Индо-Тихоокеанский регион-включая Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию — сосредоточенного на взаимной безопасности, экономическом партнерстве и демократическом управлении", - отметила Пелоси.

Она отметила, что двусторонние дискуссии с руководством Тайваня будут сосредоточены на подтверждении нашей поддержке нашего партнера и продвижении наших общих интересов, включая продвижения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

"Солидарность Америки с 23 миллионами жителей Тайваня является сегодня как никогда важной, поскольку мир стоит перед выбором между автократией и демократией. Наш визит никоим образом не противоречит давней политике Соединенных Штатов , которая руководствуется Законом об отношениях с Тайванем 1979 года, Совместными американо-китайских коммюнике и Шестью гарантиями. Соединенные Штаты продолжают противостоять односторонним усилиям изменить статус-кво", - подытожила Пелоси.

Как сообщал УНИАН, несколько минут назад в аэропорту Тайбэя (столица Тайваня) сел американский джет, на борту которого находилась спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Ее визит состоялся на фоне угроз Китая.

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань: что стоит знать

По информации тайваньских СМИ, Пелоси должна была начать свой визит на Тайвань около 17:30 по киевскому времени. Покинуть остров она, как сообщается, должна уже завтра.

Китай заявлял, что ответит "решительными мерами" если Пелоси отправится на Тайвань, а также отмечал, что "твердо возражает" против возможного визита.

Накануне предполагаемого визита Пекин предупредил о"вопиющих политических последствиях". Также китайские официальные лица заявили, что нация "не будет сидеть сложа руки", если Пекин почувствует, что его "суверенитет и территориальная целостность" находятся под угрозой.

Американская сторона официально не подтверждала визит Пелоси на Тайвань. В программе ее турне по Азии - визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, часть из которых уже состоялась.

Пелоси стала первым высокопоставленным американским политиком, посетившим Тайвань за последние 25 лет.

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