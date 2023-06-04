В Пентагоне раскритиковали Китай за такие провокации. Пекин уже ответил.

Китайский военный корабль едва не столкнулся с американским эсминцем в Тайваньском проливе во время совместной канадско-американской миссии. Об этом сообщает издание Global News, чей корреспондент стал свидетелем инцидента.

Сообщается, что китайский корабль приблизился на 137 метров к американскому эсминцу Chung-Hoon, но столкновения удалось избежать. Первый набрал значительную скорость.

Экипаж китайского корабля связался с американским эсминцем и призвал сменить направление, угрожая столкновением. Военные США попросили тех держать дистанцию, но в итоге все же сменили курс, а затем китайский корабль пронесся перед Chung-Hoon.

Западное командование назвало поведение китайских военных "непрофессиональным". Оно считает, что инцидент был "явно спровоцирован китайцами".

"Тот факт, что об этом объявили по радио до того, как сделали, ясно указывало, что произошло преднамеренно", — заявил Пол Маунтфорд, командир канадского корабля Montreal, наблюдавшего за инцидентом.

Он добавил, что надеется, что этот инцидент был единичным, он больше не повторится.

Китайское посольство в Канаде заявило, что появление кораблей Канады и США было "публично разрекламировано", а китайские военные отслеживали оба судна "законно и профессионально".

В Пентагоне раскритиковали Китай за такие провокации. Пекин поспешил ответить, обвинив США в попытках дестабилизировать Индийско-Тихоокеанский регион.

"Они здесь не для мирного прохода, они здесь для провокации", - передает CNN слова министра обороны Китая Ли Шаньфу.

Противостояние США и Китая

В эти дни главы Минобороны США и Китая находятся на саммите безопасности в Сингапуре. На этом мероприятии Ллойд Остин остро раскритиковал КНР за агрессивное поведение, он считает, что война за Тайвань будет разрушительной.

Ранее глава командования воздушной мобильности США генерал Майк Миниган прогнозировал, что Соединенные Штаты и Китай могут начать войну из-за Тайваня в 2025 году.

В Военно-морских силах США не исключают, что конфликт между Китаем и Тайванем может начаться в ближайшие годы.

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