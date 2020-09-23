В Минске прошла тайная инаугурация Лукашенко / фото REUTERS

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Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24"лидер белорусского движения "За свободу" Юрий Губаревич. По его словам, это один из ключевых дней "в длительной борьбе с узурпатором власти Александром Лукашенко".

"Протестующие встретили эту новость с большой долей иронии и смеха. Сейчас проводятся флешмобы, каждый гражданин Беларуси, имеющий под руками Конституцию, публикует свой ролик, как он тоже принимает присягу - чем я менее легитимен, чем тот человек, который не так давно тайным образом решил себя в очередной раз назначить президентом", - рассказал оппозиционер.

Как отметил Губаревич, люди выходят и на улицы:

"По Минску я недавно проехался и видел достаточно большое количество стихийных пикетов. Вечером ожидается, что люди выйдут на более массовое мероприятие".

Лидер движения "За свободу" добавил, что "тайный" формат, в котором была проведена инаугурация, свидетельствует, что Лукашенко и его ближайшее окружение "чувствуют, что пользуются украденным".

Протесты в Беларуси и тайная инаугурация Лукашенко 

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
  • После объявления результатов выборов страну охватили акции протестов. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела в отношении оппозиционеров.
  • В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.
  • По данным белорусских СМИ, сегодня, 23 сентября, в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Прямая трансляция этого события, как это предусмотрено законодательством Беларуси, не проводилась.
  • Белорусская оппозиция призвала начать бессрочную акцию неповиновения после этой тайной инаугурации.

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Автор: Андрей Василюк