Протестующие в Беларуси встретили новость о тайной инаугурации Лукашенко ироничным флешмобом.
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Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24"лидер белорусского движения "За свободу" Юрий Губаревич. По его словам, это один из ключевых дней "в длительной борьбе с узурпатором власти Александром Лукашенко".
"Протестующие встретили эту новость с большой долей иронии и смеха. Сейчас проводятся флешмобы, каждый гражданин Беларуси, имеющий под руками Конституцию, публикует свой ролик, как он тоже принимает присягу - чем я менее легитимен, чем тот человек, который не так давно тайным образом решил себя в очередной раз назначить президентом", - рассказал оппозиционер.
Как отметил Губаревич, люди выходят и на улицы:
"По Минску я недавно проехался и видел достаточно большое количество стихийных пикетов. Вечером ожидается, что люди выйдут на более массовое мероприятие".
Лидер движения "За свободу" добавил, что "тайный" формат, в котором была проведена инаугурация, свидетельствует, что Лукашенко и его ближайшее окружение "чувствуют, что пользуются украденным".
Протесты в Беларуси и тайная инаугурация Лукашенко
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протестов. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела в отношении оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.
- По данным белорусских СМИ, сегодня, 23 сентября, в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Прямая трансляция этого события, как это предусмотрено законодательством Беларуси, не проводилась.
- Белорусская оппозиция призвала начать бессрочную акцию неповиновения после этой тайной инаугурации.
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