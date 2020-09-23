Люди также начали выходить на улицы.

Протестующие в Беларуси встретили новость о тайной инаугурации Лукашенко ироничным флешмобом.

Читайте такжеВласти Украины на срочных совещаниях определят свою позицию по тайной инаугурации Лукашенко - МИД

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24"лидер белорусского движения "За свободу" Юрий Губаревич. По его словам, это один из ключевых дней "в длительной борьбе с узурпатором власти Александром Лукашенко".

"Протестующие встретили эту новость с большой долей иронии и смеха. Сейчас проводятся флешмобы, каждый гражданин Беларуси, имеющий под руками Конституцию, публикует свой ролик, как он тоже принимает присягу - чем я менее легитимен, чем тот человек, который не так давно тайным образом решил себя в очередной раз назначить президентом", - рассказал оппозиционер.

Как отметил Губаревич, люди выходят и на улицы:

"По Минску я недавно проехался и видел достаточно большое количество стихийных пикетов. Вечером ожидается, что люди выйдут на более массовое мероприятие".

Лидер движения "За свободу" добавил, что "тайный" формат, в котором была проведена инаугурация, свидетельствует, что Лукашенко и его ближайшее окружение "чувствуют, что пользуются украденным".

Протесты в Беларуси и тайная инаугурация Лукашенко

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протестов. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела в отношении оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

По данным белорусских СМИ, сегодня, 23 сентября, в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Прямая трансляция этого события, как это предусмотрено законодательством Беларуси, не проводилась.

Белорусская оппозиция призвала начать бессрочную акцию неповиновения после этой тайной инаугурации.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк