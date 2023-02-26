Украина ждет танки от Испании / фото wikimedia.org

Сейчас Испания ремонтирует танки Leopard для Украины, а также готовит экипажи и бригады для их обслуживания.

Об этом рассказала министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью La Vanguardia. Комментируя возможность участия в войне испанской армии, она заявила, что это произошло бы только при условии агрессии против страны НАТО. В случае войны в Украине это абсолютно невозможный сценарий, подчеркнула она.

"Никогда, никогда, никакие войска из стран НАТО, а Испания является одной из них, не пойдут участвовать в войне в Украине. Никогда. Я хочу подчеркнуть это ясно, очень ясно. Прежде чем говорить, вы должны знать договор НАТО и знать, что войска страны-члена вмешиваются лишь в том случае, если другая страна-член подвергнется нападению и просит помощи", - сказала она.

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Роблес сообщила, что танки Leopard 2A4 хранились в Сарагосе в "плачевных условиях", поэтому сейчас ремонтируются. "Настройка скоро закончится. Это позволит интегрировать их в батальон вместе с танками, подаренными другими странами. В то же время мы уже начали работу по подготовке экипажей этих Leopard и бригад, которые будут проводить техническое обслуживание. Я очень настаиваю на том, что Leopard имеют исключительную цель: оборона, а не агрессия против России", - добавила министр обороны.

Танки Leopard для Украины

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Маргарита Роблес объявила, что Испания отправит Украине шесть основных боевых немецких танков Leopard 2

На следующий день испанский премьер-министр Педро Санчес прибыл в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским. После встречи он заявил, что не исключает возможности увеличения количества Leopard до 10.

В годовщину полномасштабной войны Украина получила от Польши первые четыре танка Leopard 2 A4, всего ожидается 14. 

В Пентагоне сообщали, что в вопросе предоставления Украине танков Leopard сотрудничают восемь стран: Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

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