Министр обороны говорит, что подготовка танков скоро закончится.

Сейчас Испания ремонтирует танки Leopard для Украины, а также готовит экипажи и бригады для их обслуживания.

Об этом рассказала министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью La Vanguardia. Комментируя возможность участия в войне испанской армии, она заявила, что это произошло бы только при условии агрессии против страны НАТО. В случае войны в Украине это абсолютно невозможный сценарий, подчеркнула она.

"Никогда, никогда, никакие войска из стран НАТО, а Испания является одной из них, не пойдут участвовать в войне в Украине. Никогда. Я хочу подчеркнуть это ясно, очень ясно. Прежде чем говорить, вы должны знать договор НАТО и знать, что войска страны-члена вмешиваются лишь в том случае, если другая страна-член подвергнется нападению и просит помощи", - сказала она.

Видео дня

Роблес сообщила, что танки Leopard 2A4 хранились в Сарагосе в "плачевных условиях", поэтому сейчас ремонтируются. "Настройка скоро закончится. Это позволит интегрировать их в батальон вместе с танками, подаренными другими странами. В то же время мы уже начали работу по подготовке экипажей этих Leopard и бригад, которые будут проводить техническое обслуживание. Я очень настаиваю на том, что Leopard имеют исключительную цель: оборона, а не агрессия против России", - добавила министр обороны.

Танки Leopard для Украины

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Маргарита Роблес объявила, что Испания отправит Украине шесть основных боевых немецких танков Leopard 2.

На следующий день испанский премьер-министр Педро Санчес прибыл в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским. После встречи он заявил, что не исключает возможности увеличения количества Leopard до 10.

В годовщину полномасштабной войны Украина получила от Польши первые четыре танка Leopard 2 A4, всего ожидается 14.

В Пентагоне сообщали, что в вопросе предоставления Украине танков Leopard сотрудничают восемь стран: Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

Вас также могут заинтересовать новости: