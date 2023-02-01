Испания передаст Украине 20 бронетранспортеров M113. Военная помощь отправится в Киев уже в понедельник, 6 февраля.
Руководитель испанского Минобороны Испании Маргарита Роблес объявила о пакете военной помощи еще во время визита в Латвию на прошлой неделе.
"Испания поставит Украине около 20 бронированных машин М-113, известных как Transporte Oruga Acorazados, в рамках военной помощи для противостояния российскому наступлению", - говорится в сообщении Europa Press.
Позиция Испании по войне в Украине – что известно
Мадрид передаст Киеву боевые танки Leopard 2A4. Отмечается, что речь идет о четырех-шести единицах, хотя у Испании их более 300, но большинство из них на хранении и не пригодны для эксплуатации.
В то же время сообщается, что компания Santa Bárbara проводит срочный ремонт "полдюжины" танков, чтобы они как можно быстрее был готовы к отправке.
Кроме того, ранее Испания передала Украине системы ПВО Hawk, а также занималась подготовкой украинских военных, которые работают с этими ЗРК. Также известно, что Мадрид обеспечивал бойцов Вооруженных сил Украины боеприпасами и бронемашинами.