Также исламский наряд для женщин будет обязательным.

Женщинам в Афганистане будут разрешать учиться в университетах только в разделенных по полу группах, исламский наряд будет обязательным, заявил 12 сентября член нового правительства "Талибана".

Как сообщает Радио Свобода, Абдул баки Хакани изложил новую политику на пресс-конференции в Кабуле, через несколько дней после того, как талибы сформировали правительство, состоящее исключительно из мужчин.

"Мы не позволим юношам и девушкам учиться вместе", – сказал он.

По словам Хакани, в классе повесят занавес, чтобы разделить студентов и студенток, где это необходимо, а обучение также можно проводить с помощью трансляций.

Хакани, ответственный за образование, сказал, что талибы не хотят возвращаться на 20 лет назад. "Мы начнем строить на том, что существует сегодня", – добавил он.

Хаккани сказал, что хиджабы для студенток будут обязательными, но не уточнил, означает ли это платки на голову или полное закрытие лица.

Классные комнаты, разделенные занавесями, уже были замечены во многих местах после распада поддерживаемого Западом правительства и захвата власти в Афганистане талибами в середине августа.

Хаккани сказал журналистам, что предметы, которые преподают в университетах, также будут пересмотрены, но не уточнил, какие именно. Талибы, придерживающиеся жесткой интерпретации ислама, запретили музыку и искусство в течение своего предыдущего пребывания у власти.

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Международное сообщество следит за тем, насколько действия талибов отличаются от их первого пребывания у власти в конце 1990-х годов. Тогда девушкам и женщинам было недоступно образование и их исключили из общественной жизни.

В "Талибане" заявляют, что изменились, в частности в своем отношении к женщинам.

Женщины в Кабуле и других районах Афганистана большими и малыми группами протестовали против правления талибов и попыток ограничить их права. В некоторых случаях "Талибан" реагировал силой, применяя плети, ударяя женщин дубинками и стреляя в воздух.

Талибан захватил власть в Афганистане

15 августа талибы заявили о захват всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула. Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны.

Группировка Талибан 19 августа провозгласила новое государство на подконтрольной ей территории – Исламский Эмират Афганистан.

Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках ислама". Однако приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны. Многие помнят жестокое правление Талибана в девяностых, когда в обществе действовал крайне жесткий режим шариата.

В связи с этим США и европейские страны начали эвакуацию своих граждан из Афганистана. Украина эвакуировала из Афганистана 700 человек и вошла в рейтинг государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных.

30 августа в Пентагоне заявили, что США завершили вывод своего военного контингента, а также эвакуацию американских граждан и беженцев из Афганистана. На этом фоне в сообщении Управления гражданской авиации США отметили, что аэропорт Кабула теперь никем не контролируется, а над афганской столицей не осуществляется управление воздушным движением.

9 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в Афганистане 159 украинских граждан просят об эвакуации.

Автор: Екатерина Гирнык