Пентагон объявил о завершении военной кампании против "Талибана".

Соединенные Штаты завершили вывод своего военного контингента и эвакуацию американских граждан и беженцев из Афганистана.

Об этом сообщает CNN.

"Я сегодня здесь, чтобы объявить о завершении вывода наших войск из Афганистана и окончании военной операции по эвакуации американских граждан, граждан других стран, а также афганцев, находившихся в уязвимом положении", - объявил глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

Он отметил, что с этим завешается и военная миссия США в Афганистане, которая началась после серии терактов, совершенных террористической группировкой "Аль-Каида" 11 сентября 2001 года. За это время погиб 2461 военнослужащий и мирный житель США, а более 20 тысяч были ранены.

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В то же время Маккензи отметил, что дипломатическая эвакуационная миссия США продолжится.

На этом фоне в уведомлении Управления гражданской авиации США отметили, что аэропорт Кабула теперь никем не контролируется, а также над афганской столицей не осуществляется управление воздушным движением.

Операция США в Афганистане

США и Великобритания после терактов 11 сентября 2001 года начали военную операцию против талибов. Режим свергли в декабре того же года.

Спустя 20 лет, весной 2021 года, США и другие страны НАТО начали вывод войск из Афганистана. На этом фоне "Талибан" вернул страну под свой контроль, президент Ашраф Гани бежал из Афганистана.

Автор: Станислав Кожемякин