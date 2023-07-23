Несколько ночей назад в Одессе удар пришелся по зданию консульства Китая.

Во время очередной российской атаки на Одессу было повреждено здание консульства Греции. Это уже второе консульское учреждение, здание которого пострадало во время атак россиян на город.

Как сообщил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский, сегодня весь день в Одессе продолжается ликвидация последствий удара российских террористов, которые выпустили 19 ракет разных типов, чтобы их было сложнее сбить и чтобы нанести больше разрушений.

В частности, президент выразил соболезнования родным и близким погибшего из-за ночной атаки и напомнил, что среди раненых ночью есть четверо детей: 11 и 12 лет, а также двое 17-летних.

Он также подчеркнул, что мишенью ракет, которыми Россия бьет по Украине, являются не просто города, села или люди, а "человечность и основы всей европейской культуры".

Так, этой ночью российская противокорабельная ракета Х-22 попала в алтарь Свято-Преображенского собора в Одессе.

"Один из самых ценных соборов Украины. В 1936 году он был разграблен и уничтожен большевиками. Уже в независимой Украине собор был восстановлен. И вот снова террористы пытаются его уничтожить", - сказал Зеленский.

Лишь за эту ночь в Одессе почти 50 домов были повреждены, из них 25 – памятники архитектуры в историческом центре города, который взяла под свою защиту ЮНЕСКО.

"Пострадало и здание консульства Греции, и это уже второе консульское учреждение в Одессе, которое задел российский террор. Всего три дня назад из-за другой такой атаки было повреждено здание консульства Китая", - рассказал он.

По словам главы государства, российские атаки являются глобальной угрозой, ведь они уничтожают города, культуру, порты, которые имеют фундаментальное значение для продовольственной безопасности мира.

"Не было еще таких террористов, которые смогли бы преодолеть мир, и у этих кремлевских сумасшедших тоже не получится", - подчеркнул он.

Зеленский указал, что у Украины есть будущее, потому что украинцы защищают культуру и человечность. А Россия, по его словам, этим своим террором приближает только одно – свой демонтаж из истории.

Президент анонсировал первое заседание Совета Украина-НАТО, которое созвал генсек НАТО Йенс Столтенберг фактически сразу после своего вчерашнего разговора с Зеленским.

"Уже в эту среду состоится заседание. Готовим его содержательным", - добавил он.

Зеленский уточнил, что готовятся и новые пакеты поддержки для Украины от партнеров: больше ПВО для Украины, больше артиллерии, больше дальнобойного оружия.

Ночью россияне запустили по историческому центру Одессы 19 ракет

Как известно, этой ночью российские террористы выпустили по Одессе 19 ракет, среди которых крылатые ракеты "Оникс", Х-22, "Калибры", "Искандер-К" и баллистические ракеты "Искандер-М".

Воздушным силам удалось уничтожить 9 из них: 4 "Калибра" и 5 "Искандер-К".

В результате атаки повреждены здания Спасо-Преображенского собора и еще 25 памятников архитектуры. Также значительные поврежденные зафиксированы в десятках жилых домов и админзданиях.

В результате атаки погиб один человек, а семерых из более 20 раненых госпитализировали. Среди них ребенок в тяжелом состоянии.

Вас также могут заинтересовать новости: