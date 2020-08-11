Главная соперница Лукашенко на выборах президента Беларуси: кто такая Светлана Тихановская

Политическую карьеру кандидат в президенты Беларуси начала совсем недавно, чтобы поддержать своего мужа.

Светлана Тихановская - кандидат в президенты Беларуси на выборах 2020 года и главная оппонентка действующего главы государства Александра Лукашенко. По предварительным результатам президентских выборов, ее поддержали почти 10% избирателей. УНИАН собрал самую интересную информацию об оппозиционном кандидате в президенты Беларуси.

Биография Светланы Тихановской

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Родилась 11 сентября 1982 года в небольшом городке Микашевичи, что в Брестской области Республики Беларусь. Школу будущий политик закончила с золотой медалью. После чего получила высшее образование в Мозырском государственном педагогическом университете по специальности "Иностранные языки (английский, немецкий)".

После окончания университета работала переводчицей с английского языка в различных организациях, среди которых были и благотворительные - одна из них оказывала помощь жертвам Чернобыльской аварии.

Кандидат в президенты замужем за известным блогером Сергеем Тихановским, который в настоящее время задержан и находится в СИЗО в Минске. Воспитывает двоих детей.

Светлана Тихановская: политическая карьера

Политическая карьера Светланы Тихановской началась совсем недавно. Так, документы в Центральную избирательную комиссию Республики Беларусь она подала после отказа в регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку по выдвижению кандидатом в президенты ее мужа Сергея Тихановского.

Собрав более 100 тысяч подписей, необходимых для выдвижения кандидатом в президенты Беларуси, 30 июня Светлана Тихановская подала документы в ЦИК.

После регистрации кандидатом штаб Тихановской объединился со штабами Валерия Цепкало и Виктора Бабарыка, которые получили отказ от Центризбиркома.

Выборы президента Беларуси 2020: что происходит

9 августа 2020 года в Беларуси состоялись выборы президента. Во время голосования, в частности, фиксировались многочисленные нарушения. А уже вечером после объявления результатов экзит-полов, согласно которым уверенную победу на выборах одерживает многолетний глава Беларуси Александр Лукашенко, вспыхнули масштабные акции протеста.

На следующий день ЦИК озвучила предварительные данные по голосованию на выборах: Светлана Тихановская получила 9,9% голосов, тогда как действующий президент Александр Лукашенко - 80,23 голосов избирателей.

Вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. А уже утром 11 августа стало известно, что кандидат в президенты покинула Беларусь и сейчас находится в Литве.

Впоследствии она записала видеообращение, в котором объяснила причину отъезда из Беларуси. Через несколько часов Тихановская опубликовала новое видео, на котором неожиданно для всех призвала граждан не выходить на площади с протестами, чтобы избежать насилия.

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