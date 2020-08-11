Прочла по бумажке: оппозиционерка Тихановская призвала белорусов не выходить на протесты (видео)

Когда было сделано обращение – до или после ее отъезда из Беларуси – неясно

Главный оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая решила покинуть территорию страны из-за своих детей, записала второе видео, на котором неожиданно для всех призвала граждане не выходить на площади с протестами, чтобы избежать насилия.

Соответствующее видео, на котором Тихановская зачитывает текст по бумажке, появилось в сети. Когда было сделано обращение – до или после ее отъезда из Беларуси – неясно

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«Уважаемые граждане Республики Беларусь, я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и свих близких», - прочла она.

В сети предположили, что видео могло быть записано под давлением еще до ее отъезда в Литву.

Ранее Тихановская рассказала, что решила покинуть территорию страны из-за своих детей. Она заявила, что "так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально". Решение выехать из Беларуси она назвала тяжелым и самостоятельным.

Протесты в Беларуси и отъезд Тихановской: что известно

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов.

Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, Тихановская не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО.

Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

Сегодня стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве.

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