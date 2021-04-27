Платье станет частью выставки об исторических королевских дворцах

Впервые за 25 лет публике покажут свадебное платье принцессы Дианы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Именно в этом платье 19-летняя Диана вышла замуж за британского принца Чарльза в 1981 году.

Как сообщается, платье пошито из шелковой тафты с пышными рукавами, бантами и кружевом, украшено почти восьмиметровым шлейфом. Оно станет частью выставки об исторических королевских дворцах, которая откроется 3 июня в Лондоне и продлится до конца января следующего года.

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Автор: Екатерина Лиманская