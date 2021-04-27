Впервые за 25 лет публике покажут свадебное платье принцессы Дианы.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВеликобритания прощается с принцем Филиппом - мужем королевы Елизаветы II (фото, видео)
Именно в этом платье 19-летняя Диана вышла замуж за британского принца Чарльза в 1981 году.
Как сообщается, платье пошито из шелковой тафты с пышными рукавами, бантами и кружевом, украшено почти восьмиметровым шлейфом. Оно станет частью выставки об исторических королевских дворцах, которая откроется 3 июня в Лондоне и продлится до конца января следующего года.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Принц Гарри затронул в интервью самые больные темы
- Принцы Уильям и Гарри встретятся на открытии памятника принцессе Диане (видео)
- Меган Маркл и принц Гарри могли солгать о своем тайном венчании - СМИ
- "Как в сказке": Джон Траволта рассказал о танце с принцессой Дианой
- Range Rover принца Уильяма и Кейт Миддлтон выставят на аукцион (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram