Размещение российского ядерного оружия в Беларуси усиливает требование Украины относительно быстрого вступления в НАТО.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет Welt. По его словам, Альянс с беспокойством следит за событиями в Беларуси, хотя пока не видит признаков подготовки к применению ядерного оружия в обозримом будущем.
Отдельно генсек отметил важность лидерства Германии, которое "необходимо для мира" в Европе. Уже в понедельник он посетит Берлин для встречи с канцлером Олафом Шольцем.
Российское ядерное оружие в Беларуси - что известно
Диктатор Владимир Путин несколько месяцев назад заявил, что до 1 июля в Беларуси должны закончить строительство хранилища для тактического ядерного оружия. В ЕС пригрозили Минску новыми санкциями в случае получения российского оружия массового уничтожения.
На днях Путин в ходе Петербургского экономического форума заявил, что первые ядерные заряды уже находятся на территории Беларуси. По его словам, до конца лета или до конца этого года они планируют переместить другие заряды.