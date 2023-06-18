Альянс с беспокойством следит за ситуацией.

Размещение российского ядерного оружия в Беларуси усиливает требование Украины относительно быстрого вступления в НАТО.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет Welt. По его словам, Альянс с беспокойством следит за событиями в Беларуси, хотя пока не видит признаков подготовки к применению ядерного оружия в обозримом будущем.

Отдельно генсек отметил важность лидерства Германии, которое "необходимо для мира" в Европе. Уже в понедельник он посетит Берлин для встречи с канцлером Олафом Шольцем.

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Российское ядерное оружие в Беларуси - что известно

Диктатор Владимир Путин несколько месяцев назад заявил, что до 1 июля в Беларуси должны закончить строительство хранилища для тактического ядерного оружия. В ЕС пригрозили Минску новыми санкциями в случае получения российского оружия массового уничтожения.

На днях Путин в ходе Петербургского экономического форума заявил, что первые ядерные заряды уже находятся на территории Беларуси. По его словам, до конца лета или до конца этого года они планируют переместить другие заряды.

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