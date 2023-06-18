Только Украина может определить условия мира с Россией, и они должны быть приемлемыми для Киева, отмечает генсек НАТО.

На фоне не прекращающихся призывов к Украине относительно диалога со страной-агрессором, генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег от поспешных мирных переговоров.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но чтобы мир был долгим, он должен быть справедливым. Мир не может означать замораживание конфликта и принятие соглашения, продиктованного Россией. Только Украина может определить условия, которые являются приемлемыми", – сказал он в интервью Welt am Sonntag.

Глава НАТО Столтенберг также в очередной раз подчеркнул, что военные успехи укрепят позицию Украины на переговорах.

"Чем больше оккупированных территорий сможет освободить Украина, тем лучше будут ее карты за столом переговоров для достижения справедливого и длительного мира", – добавил он.

Мирный план стран Африки

16 июня лидеры ряда африканских стран - Южно-Африканской Республики, Замбии, Сенегала и Египта, Конго и Уганды - прибыли в Украину. Эти страны предлагают мирный план, который, по их мнению, позволит завершить войну в Украине. В частности, он предусматривает достижение мира дипломатическим путем.

На совместном брифинге президент Владимир Зеленский акцентировал, что Украина не даст себя склонить к выгодным России шагам и не даст себя использовать Москвой.

Самопровозглашенная "мирная миссия" стран Африки в субботу, 17 июня, направилась в Россию. Накануне этого визита Зеленский призвал лидеров обратиться к российскому диктатору с призывом к освобождению украинских политзаключенных, которых Россия удерживает с 2014 года.

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