При этом в Альянсе изучат возможность помочь Украине без отправки войск.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг подтверждает неизменность позиции НАТО в том, что Альянс не будет отправлять войска и самолеты в Украину для войны с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса.

"Мы обсудим на встрече министров иностранных дел НАТО завтра и послезавтра, что еще мы можем сделать, и я ожидаю дискуссию, как обеспечить дальнейшую военную поддержку, какого типа систему, как мы сможем создать условия для украинцев выступать против захватнических российских сил", - заявил Столтенберг.

Он добавил, что поддержка, которую уже предоставили Украине, имеет очевидное влияние, поскольку украинские войска смогли остановить много российской бронетехники и украинцы в нескольких местах смогли нанести поражение русским войскам и вынудили изменить планы россиян на войну, поскольку те отошли от Киева.

"Мы рассмотрим, что больше мы можем сделать, но в то же время, союзники соглашаются, что мы не должны отправлять войска НАТО в Украину, и мы не должны отправлять самолеты НАТО в украинское воздушное пространство, потому что мы тоже несем ответственность, чтобы предотвратить войну между Россией и НАТО. Это приведет к большим смертям, большим разрушениям и даже большим опасностям", - заявил Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля WSJ обнародовал детали переговоров ЕС, Киева и Москвы перед вторжением РФ в Украину. В частности, за несколько дней до начала полномасштабного вторжения России в Украину канцлер Германии Олаф Шольц сделал последний шаг для урегулирования отношений между Москвой и Киевом.

Согласно данным издания, 19 февраля Шольц сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в Мюнхене, что Украина должна отозвать свои евроатлантические стремления, отказаться от вступления в НАТО и объявить нейтралитет в рамках широкого Европейского Договора по безопасности между Западом и Россией.

В самом Альянсе неоднократно подчеркивали, что двери для Украины открыты, однако о перспективе членства в ближайшие годы речи не идет.

В 2008 году на саммите в Бухаресте Германия и Франция заблокировали членство Украины в НАТО. На днях у экс-канцлера Германии Ангелы Меркель заявили, что она до сих пор считает правильным это решение.

Вас также могут заинтересовать новости: