Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы через пять лет Россия не смогла повторить агрессию, отметил Блинкен.

Премьер Великобритании Риши Сунак призвал завершить разработку гарантий безопасности для Украины до саммита НАТО в июле, пишет Bloomberg.

На Мюнхенской конференции по безопасности Сунак поддержал вступление Украины в НАТО, но настаивал, что до этого Киев должен получить гарантии безопасности.

"Нам нужно подумать о том, как в будущем мы будем защищать безопасность Украины… Это разговор, который мы должны начать, потому что саммит в Вильнюсе - хорошее место для (его) завершения", - сказал он. Отмечается, что встреча лидеров стран НАТО в Литве пройдет 11 и 12 июля.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен это поддержал, уточнив, что помимо этой войны Запад должен обеспечить условия, чтобы Москва не предоставляла угрозы для Украины в будущем, когда страна захочет присоединиться к НАТО.

"Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы через пять лет Россия не смогла этого повторить", - заявил Блинкен на конференции в Мюнхене.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предположил, гарантии безопасности будут включать партнерство Украины и альянса, которое поможет модернизировать ВСУ по стандартам НАТО ради надежной защиты, которую Россия больше не сможет нарушить.

"Нам нужно убедиться, что они (россияне) не продолжат захватывать украинскую территорию, но это также во многом связано с тем, что мы не можем позволить России посягать на европейскую безопасность. Поэтому нам необходимо обеспечить какие-то рамки, которые не позволят России продолжать этот цикл агрессии", - ответил Столтенберг.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что "самые лучшие гарантии безопасности до вступления в НАТО - это санкции, оружие и деньги".

Переговоры с РФ – гарантии безопасности для Украины

В начале вторжения 24 февраля Москва заявляла, что требует гарантий безопасности для себя, а также готова якобы предоставить "гарантии" для самой Украины.

Банковая же, в свою очередь, призывала Запад рассмотреть такие гарантии, которые обезопасят Украину от будущей агрессии России.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сделал важное уточнение: обсуждаемые Западом гарантии безопасности не являются альтернативой вступления Украины в НАТО.

Еще летом канцлер ФРН Олаф Шольц – один из первых западных лидеров – пообещал поддержать такие гарантии для Украины. Отмечалось, что вопрос обсуждался с союзниками.

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