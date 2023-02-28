Генсек считает, что альянс должен срочно выполнить свои обязательства по поставкам тяжелого оружия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал сколько альянс помог Украине во время полномасштабной войны. В Хельсинки во время выступления на Северном саммите SAMAK он заявил о том, что важно вовремя продолжать помогать Киеву.

"Вместе союзники по НАТО предоставляют более 100 миллиардов евро для Украины. Мы сейчас должны срочно выполнить наши обязательства, которые приняли в измерении тренировки и поставок тяжелого оружия. Ключевые способности должны прибыть в Украину до того, как Россия сможет перехватить инициативу", - передает слова генсека корреспондент Укринформа.

Кроме этого Столтенберг заявил об уроке, который союзники должны вынести из войны, которую агрессивно продолжает вести Россия. Важно и в дальнейшем поддерживать Украину и наращивать помощь Киеву. Дело в том, что РФ продолжает войну, занимается привлечением большего количества военных а также обращается к Северной Корее и Ирану, чтобы получить больше оружия.

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Союзники обеспокоены тем, что Китай может помогать Москве, поэтому нужно быстрее и более качественно закрывать потребности Киева.

"Поэтому мы должны предоставить Украине все, что она нуждается для победы. Я приветствую существенную помощь, которую страны Севера оказывают Украине. Это действительно позволяет менять ситуацию на поле боя каждый день, поэтому я благодарю страны Севера за такую поддержку", - сказал генеральный секретарь НАТО на саммите социал-демократических партий и профсоюзных движений в странах севера.

НАТО и Украина: актуальное

Североатлантический альянс с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает Украину в борьбе против России.

В том числе НАТО на своих трех саммитах в прошлом году активно поднимали тему помощи Киеву. А на следующий съезд членов альянса, который состоится в июле в Вильнюсе, приглашенный президент Украины Владимир Зеленский.

Украина, Евросоюз и НАТО объединят усилия для увеличения объемов производства оружия и боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины и пополнения запасов союзников.

Президент Латвии заявил, что видит Украину в НАТО, ведь Киев будет иметь одну из сильнейших армий мира.

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