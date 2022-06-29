При этом, внимание НАТО сосредотачивается на поддержке Украины на поле боя, чтобы укрепить позиции Украины на будущих переговорах с Россией.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг избежал ответа, возможно ли ускоренное вступление Украины в Альянс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге в Мадриде во время саммита с участием глав государств и правительств стран-членов Альянса.

В частности, его спросили, возможно ли для Украины после завершения войны присоединиться к Альянсу на примере Финляндии и Швеции без плана действий по членству.

"Мы сегодня продемонстрировали, что двери НАТО остаются открытыми и мы также вновь подтвердили решение, принятое в Бухаресте относительно членства Украины (на саммите НАТО, который состоялся в Бухаресте в 2008 году, все страны-члены согласились, что Украина станет членом НАТО в будущем - УНИАН)", - подчеркнул Столтенберг.

При этом, он сказал, что сегодня внимание НАТО сосредотачивается на поддержке Украины на поле боя, в том числе путем оказания различных видов летальной и нелетальной помощи.

"Эта война, как большинство войн, на определенной стадии прекратится за столом переговоров. Но это важно, чтобы Украина получила соглашение на ее условиях, которые будут приемлемыми для Украины", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, существует очень близкая связь между тем, что от прочности Украины на поле боя будет зависеть то, чего можно добиться во время переговоров.

В этой связи Альянс намерен поддерживать Украину.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидеры 30 стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу.

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