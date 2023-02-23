Английский чиновник считает, что стать генсеком альянса может не только представитель ЕС.

Прежний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать генеральным секретарем Северного альянса. О намерении баллотироваться он заявил в эфире украинского телемарафона.

Корреспондент спросил у англичанина, не планирует ли он возглавить НАТО. Джонсон открыто прокомментировал такую возможность.

"Отличная мысль. Знаете, как раз очень удачная. Хочу подчеркнуть, уважаемые друзья, что такой замысел (у меня – ред.) есть, и пусть никто не забывает, что такой кандидат (на пост генерального секретаря НАТО – ред.) в запасе есть. В этот раз, я думаю, мне повезет", - передает слова Джонсона Европейская правда.

Видео дня

Дипломат отметил, что НАТО никогда не был таким сильным, как сейчас. Тем более, что вскоре к нему присоединятся Финляндия и Швеция. Кроме этого он прокомментировал вступление Украины в альянс.

"Мы видим вполне ясно, что украинское членство – это перспектива. Это должно произойти, это очевидно. Путин развенчал все аргументы против вступления Украины в НАТО. Теперь их нет", - дополнил Джонсон.

Также англичанин высказался относительно слов бывшего главы правительства Италии Марио Драги, который заявил, что следующим Генсеком НАТО должен стать представитель ЕС.

"Я с ним совершенно не согласен. Думаю, что есть другие кандидаты за пределами Европейского Союза. Не позарез то должен быть ЕС. Я себя, конечно, рассматриваю как кандидата. Это хорошая и важная должность", - добавил Джонсон.

Отметим, что текущий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтеберг еще в прошлом году должен был покинуть свой пост, на котором он находится с октября 2014-го года. Однако полномасштабная война в Украине изменила планы альянса – норвежец будет возглавлять НАТО еще, как минимум, до 30 сентября 2023-го года.

Джонсон и его поддержка Украины

Борис Джонсон с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину активно поддерживает нашу страну и приезжает к ней с визитами. Он обеспечил значительную военную помощь ВСУ и поддержал многие инициативы, направленные против российской агрессии.

В рамках экономического форума в Давосе Джонсон призвал не верить ядерным угрозам Путина и сфокусироваться на передаче Украине инструментов, которые обеспечат победу.

Кроме этого Джонсон критиковал НАТО за худшую войну в Европе со времен Второй мировой и встречался с республиканцами США для лоббирования помощи Украине.

Мэр Киева Виталий Кличко вручил Джонсону награду от украинской столицы – звание почетного гражданина города Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: