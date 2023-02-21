В 2024 году исполнится 75 лет со дня создания Североатлантического альянса.

Президент США Джо Байден заявил, что саммит лидеров государств-участников Североатлантического договора (НАТО) в следующем году состоится в США. Он подчеркнул, что преданность Штатов альянсу НАТО и 5-й статье является железной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Соединенных Штатов Америки заявил во время выступления в Варшаве.

"В следующем году я буду принимать каждого члена НАТО для нашего саммита 2024 года в Соединенных Штатах. Вместе мы отпразднуем 75 годовщину сильнейшего оборонительного альянса в истории мира - НАТО. И пусть не будет сомнений: преданность Соединенных Штатов нашему альянсу НАТО и 5-й статье (Договора альянса) является железной. И каждый член НАТО знает это, и Россия тоже знает это: атака на одного - это атака против всех нас. Это священная присяга, чтобы защищать каждый дюйм территории (стран) НАТО", - подчеркнул Байден.

Видео дня

Президент США отметил, что в войне с РФ украинский народ продемонстрировал большую смелость, а Америка, Европа и коалиция государств от Атлантического до Тихого океана стали очень объединенными.

Как подчеркнул Байден, Путин вместо "легкой победы" в войне против Украины получил "сожженные танки и беспорядки в армии".

"Он думал, что получит "финляндизацию" НАТО, а взамен он получил НАТОзацию Финляндии и Швеции. Он думал, что НАТО сломается и разделится. Вместо этого НАТО сейчас в большем единстве и сплоченности, чем когда-либо прежде", - сказал Байден.

Заявления Байдена в Польше

21 февраля 2023 года президент США Джо Байден посетил Польшу с официальным визитом. Во время своего выступления он сделал несколько важных заявлений. В частности, Байден подчеркнул, что Украина никогда не станет победой для президента Российской Федерации Владимира Путина.

Кроме того, обратился к россиянам по поводу развязанной их страной захватнической войны. В своем послании Байден заявил, что все слова российского президента Владимира Путина о якобы угрозе со стороны Запада и конкретно США являются не более чем ложью.

Также президент США пообещал, что Запад будет "стоять за демократию" и продолжать поддержку Украины. Во время выступления в Варшаве вечером 21 февраля американский лидер подчеркнул, что мечты российского диктатора Владимира Путина о "легкой победе" в Украине не сбылись.

Вас также могут заинтересовать новости: