По его словам, Украина ожидает очень четкой формулировки на встрече в Вильнюсе относительно членства в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует лично посетить саммит НАТО, который должен пройти в июле в Вильнюсе.

"Мы это планируем. Первое, что нам нужно - это приглашение, потому что Украина не является членом НАТО. Мы надеемся получить его и надеемся на кардинальное изменение ситуации, связанной с войной в Украине", - сообщил в интервью BNS посол Украины в Литве Петр Бешта.

Как известно, после полномасштабного вторжения Зеленский уже посетил США, Великобританию, Францию и Брюссель. Посол пояснил, что эти визиты были скорее исключениями, поскольку Зеленский должен оставаться в Киеве.

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"Мы ожидаем очень четкой формулировки на встрече в Вильнюсе, что, как только закончится война, Украина станет членом НАТО", - отметил Бешта.

Вступление Украины в НАТО

В прошлом году Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Затем генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что решение должны одобрить все 30 стран-членов блока.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что процесс вступления Украины в НАТО будет очень быстрым и он зависит именно от итогов войны с РФ.

15 февраля Столтенберг прокомментировал приближение Украины к членству.

"Относительно Украины позиция НАТО не изменилась. Мы много раз повторяли, что Украина станет членом Альянса, но сейчас внимание уделяется обеспечению победы Украины в войне", - сказал он.

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