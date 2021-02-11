Байден инициирует проверку всех средств, направленных на реализацию проекта Трампа.

Президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа и остановил строительство стены на границе с Мексикой.

Об этом пишет The Hill со ссылкой на сообщение Белого дома.

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В письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси Байден пояснил, что не желает тратить налоги граждан на строительство пограничной стены, и что инициирует проверку всех средств, направленных на реализацию проекта Трампа.

Накануне Байден издал указ, которым фактически поставил под сомнение введение чрезвычайного положения Трампом и приказал приостановить строительство всех пограничных стен.

Стена на границе США и Мексики

«Стена Трампа», как ее еще называют, была одним из предвыборных обещаний тогда еще кандидата в президенты, а ныне - президента США. Так он предлагал бороться с нелегальной миграцией из Мексики.

Для строительства стены Трамп подписал указ о чрезвычайном положении - так вообще распределение федеральных средств является прерогативой Конгресса, а не президента. Тогда этот указ парламентарии обжаловали, и в итоге деньги на стену выделили из бюджета Министерства обороны США.

По состоянию на август 2020 году на границе США и Мексики возвели около 450 километров «стены Трампа». Тогда же бывшего советника Трампа вместе с другими тремя лицами обвинили в хищении средств проекта.

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Автор: УНИАН