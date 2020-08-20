Бывшего советника Трампа обвинили в хищении средств для строительства стены на границе с Мексикой

На стену собирали деньги во время онлайн-кампании: часть из них потратили не по назначению.

20 августа бывшего советника президента США Дональда Трампа Стива Бэннона арестовали: его и еще трех человек обвиняют в хищении средств проекта по строительству стены на границе с Мексикой.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции США.

Бэннон, а также еще трое американцев организовали кампанию «Мы строим стену», которая должна была собрать средства на строительство стены на границе США и Мексики. Это было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа — якобы для борьбы с нелегальной миграцией.

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Согласно данным прокуратуры, Бэннон с сообщниками «обманули сотни тысяч доноров, нагрев руки на их заинтересованности в финансировании пограничной стены».

В общем кампания собрала более 25 миллионов долларов. Из них по меньшей мере один миллион Бэннон использовал для личных расходов.

Всем фигурантам предъявили обвинения в заговоре с мошеннической целью и отмывании средств и уже арестовали. Вскоре они должны предстать перед судом. Максимальное наказание, которое грозит фигурантам — до 20 лет лишения свободы.

Стена на границе США и Мексики

«Стена Трампа», как ее еще называют, была одним из предвыборных обещаний тогда еще кандидата в президенты, а ныне - президента США. Так он предлагал бороться с нелегальной миграцией из Мексики.

Для строительства стены Трамп подписал указ о чрезвычайном положении - так вообще распределение федеральных средств является прерогативой Конгресса, а не президента. Тогда этот указ парламентарии обжаловали, и в итоге деньги на стену выделили из бюджета Министерства обороны США.

По состоянию на август 2020 году на границе США и Мексики возвели около 450 километров «стены Трампа».

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Автор: УНИАН