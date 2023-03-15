Глава МИД отмечает, что простая смена таблички "Советский Союз" на табличку "Российская Федерация" стала крупнейшим дипломатическим мошенничеством ХХ века.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз призывает международное сообщество лишить Российскую Федерацию места постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Как отмечается на сайте МИД Украины, об этом говорится в авторской колонке Дмитрия Кулебы для издания The Hill.

Глава МИД подчеркнул, что РФ совершает массовые зверства в Украине, демонстрирует жестокость и пренебрежение к человечности из-за того, что ей позволили поверить в собственную абсолютную безнаказанность.

"Все началось в декабре 1991 года, когда представители России незаконно узурпировали место СССР в Совете Безопасности ООН. Ни одна правовая процедура, определенная Уставом ООН, не была соблюдена", - заявил Кулеба.

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В этой связи, министр заявил, что простая смена таблички "Советский Союз" на табличку "Российская Федерация" стала крупнейшим дипломатическим мошенничеством ХХ века.

"В феврале я отметил на заседании Совета Безопасности ООН, что Россия превратила кресло постоянного члена Совбеза ООН на свой трон безнаказанности. Сегодня мы имеем дело с последствиями нарушения правил 32 года назад", - добавил Кулеба.

Также министр подчеркнул, что сегодня Россия не является ни судьей, ни решением для мировых проблем.

"Российская война должна не только завершиться сокрушительным поражением для Путина. Ее следствием должно стать фундаментальное переосмысление глобальной системы безопасности и реформа международных институтов, которые призваны поддерживать и восстанавливать мир", - добавил министр.

"Россия никогда юридически не приобретала статус постоянного члена Совета Безопасности ООН и должна быть изгнана из этого уважаемого органа. В противном случае преступник в кресле судьи будет продолжать ставить под сомнение легитимность всей системы ООН", - сообщил Кулеба.

Киев пытается призвать мир исключить Россию из Совбеза ООН: что известно

Как сообщал УНИАН в конце прошлого года, Украина инициировала процесс исключения РФ из Совета Безопасности ООН и организации в целом.

В МИД Эстонии заявили, что инициатива Украины не нашла поддержки среди большинства государств ООН. Они не разделяют подход Киева к этому вопросу.

4 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в некоторых столицах с удивлением узнали, что Россия незаконно оккупировала место постоянного члена Совета Безопасности. Глава МИД рассказал, что сейчас одни страны поддерживают инициативу Украины по лишению РФ места постоянного члена в Совете Безопасности ООН, а другие изучают этот вопрос.

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