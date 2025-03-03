Он отметил, что единственный способ закончить войну - это заставить Россию сесть за стол переговоров.

США готовы восстановить нормальные отношения с Украиной, возобновить контакты и "перезагрузить" переговоры. Однако это произойдет лишь при условии, если Киев будет готов к миру, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью ABC News.

По его словам, единственный способ закончить войну - это заставить Россию сесть за стол переговоров, "и президент Трамп - единственный человек, который может это сделать".

"Никто здесь не утверждает, что Владимир Путин получит Нобелевскую премию мира. ... Нам нужно выяснить - есть ли способ заставить их прекратить войну?", - отметил Рубио.

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Рубио также заявил, что для начала переговоров "контрпродуктивно" называть российского лидера Владимира Путина антагонистом и диктатором. На прямой вопрос ведущего, почему Зеленского можно называть диктатором, а Путина нет, Рубио заявил, что "мы три года обзывали Путина".

"Мы потратили три года, обзывая Владимира Путина. Это вопрос не ко времени. А сейчас мы пытаемся усадить его за стол переговоров. И я с самого начала говорил, что, возможно, они тоже не хотят сделки. Мы не знаем. Но мы не говорили с ними три года. А может, и хотят", - сказал он.

На вопрос о гарантиях безопасности, которых добивается Зеленский, он ответил, что пока преждевременно говорить о вещах, которые необходимо обсудить, если переговоры состоятся.

Он также заявил, что это не будет "легкое мирное соглашение".

"Не делайте ничего, чтобы сорвать. И это то, что, к сожалению, сделал Зеленский", - добавил Рубио.

Ссора Трампа и Зеленского - реакция США

Ранее Рубио отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться за то, что якобы превратил встречу с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом "в фиаско для него".

А спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон намекнул на отставку Зеленского, заявив, что президент Украины "должен прийти в себя" и "с благодарностью" вернуться к переговорам с США, или это должен сделать кто-то другой от имени Украины.

В то же время Зеленский заявил, что готов обменять свое пребывание на посту на членство страны в Североатлантическом Альянсе.

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