Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обменять свое пребывание на посту на членство страны в Североатлантическом Альянсе.

Так он ответил на вопрос журналистки Sky News о его отношении к перспективе выборов в Украине. По словам Зеленского, учитывая поддержку на фоне последних событий, "менять" его будет не просто:

"Мало просто провести выборы. Надо меня еще и не допустить. Это немного сложнее, потому что надо еще договариваться со мной. А я сказал, что я меняю себя на НАТО. Если война закончилась и Украина стала членом НАТО - я выполнил свою миссию".

США выступают за проведение выборов

Как известно, после напряженной встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, где не удалось заключить соглашение по полезным ископаемым, некоторые американские политики выразили недовольство украинским президентом.

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В частности, советник по национальной безопасности Майк Волц заявил о необходимости территориальных уступок со стороны Украины для достижения мира с Россией, а спикер Палаты представителей Майк Джонсон намекнул на возможность смены украинского руководства.

Сенатор Линдси Грэм также выразил сомнения относительно способности Зеленского "восстановить доверие американцев" после инцидента с Трампом, предположив возможность его замены.

Однако другие американские политики, такие как сенатор Берни Сандерс, решительно выступили против таких призывов, подчеркивая важность поддержки Украины и ее действующего руководства в борьбе против российской агрессии.

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