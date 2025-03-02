Ранее к отставке Зеленского уже открыто призвал сенатор-республиканец Грэм.

Президент Украины Владимир Зеленский "должен прийти в себя" и "с благодарностью" вернуться к переговорам с США, или это должен сделать кто-то другой от имени Украины. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в интервью NBC News.

"Что-то должно измениться: либо он (Зеленский) должен прийти в себя, вернуться за стол переговоров с благодарностью, либо кто-то другой должен взять на себя инициативу, чтобы это сделать. Решать украинцам, но могу сказать одно - мы снова утверждаем мир через силу", - сказал он.

По словам Джонсона, администрация Трампа хочет, чтобы обе стороны - Россия и Украина - сотрудничали с США и в частности, чтобы президент Зеленский "сделал необходимые шаги".

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"Президент Трамп пытается заставить эти две стороны достичь мира. То, что президент Зеленский сделал в Белом доме, было фактическим сигналом для нас, что он еще не готов к этому, и я считаю, что это большое разочарование", - сказал спикер.

Ссора Зеленского и Трампа

Как писал УНИАН, после ссоры в Овальном кабинете Дональд Трамп написал в соцсети, что Зеленский еще не готов к миру и должен вернуться, когда будет готов. По мнению Трампа, Зеленский слишком полагается на помощь США и считает ее своим преимуществом в противостоянии РФ.

После ссоры сенатор-республиканец Линдси Грэм, который до того неоднократно высказывался в поддержку Украины, заявил, что Зеленский должен или подать в отставку, или измениться, или прислать на переговоры кого-то другого.

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