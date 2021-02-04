В США выразили поддержку решению властей Украины запретить вещание телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Временный поверенный в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан заявляет, что свобода СМИ не дает права распространять злонамеренную пропаганду и дезинформацию.

Об этом она сказала в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, стенограмма которого размещена сайте миссии США при ОБСЕ.

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"Скажу четко: свобода медиа не содержит в себе право распространять злонамеренную пропаганду и дезинформацию. Мы поддерживаем решение Украины защищать свой суверенитет и территориальную целостность, противодействуя грубому и злонамеренному влиянию России", - заявила Остриан.

Она подчеркнула, что запрещенные в Украине каналы являются известными инструментами российской пропаганды, направленной на дестабилизацию Украины.

Также Остриан напомнила, что народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук имеет прямые личные связи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

По ее словам, США в 2014 году ввели санкции против Медведчука за действия, которые несли угрозу миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Остриан утверждает, что с 2014 года на протяжении пяти лет Медведчук большую часть времени проводил в России, чтобы избежать ответственности.

"Он имеет долгую историю использования медиа-организаций для продвижения прокремлевских позиций, подрывающих суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнула дипломат.

Блокировка каналов Медведчука

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

В то же время указанные телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

3 февраля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, показали, что "ОПЗЖ" впервые опередила "Слугу народа" в парламентском рейтинге партий: "ОПЗЖ", в случае проведения выборов в Верховную Раду, выразили готовность поддержать 23,1% респондентов, "СН "- 20,9%.

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Автор: Виталий Саенко