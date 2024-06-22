У российских дипломатов отберут "карточки освобождения от налога".

В США закрывают российский визовый центр и лишают российских дипломатов налоговых привилегий. Как сообщает "Радио Свобода", об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

По словам посла, закроются оба отделения визового центра – в Вашингтоне и Нью-Йорке. Антонов пожаловался, что "теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка".

Кроме того, он сообщил, что у российских дипломатов отберут "карточки освобождения от налога", назвав это "мелким, пакостным выпадом" со стороны США.

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По его словам, американская администрация своё решение никак не объяснила.

Дипломат также отметил, что Россия рассмотрит возможные ответные меры.

Российские дипломаты - новости

Ранее Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов по стране. Как заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, российские дипломаты смогут передвигаться в пределах Мазовии, а консулы - только в тех воеводствах, где они работают, при этом это будет касаться всех дипломатов, кроме посла.

Позже министры иностранных дел восьми стран ЕС направили письмо главе внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой запретить российским дипломатам свободно передвигаться по территории блока и ограничить их пребыванием в странах, где они аккредитованы.

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