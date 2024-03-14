В посольстве России в Австрии заявили, что "возмущены" решением МИД Австрии и назвали его "политически мотивированным".

Австрия объявила двух российских дипломатов нежелательными лицами, они должны покинуть страну до 19 марта. Пресс-секретарь министра иностранных дел Александр Шалленберг (ÖVP) сообщил накануне, что эти двое "предприняли действия, несовместимые с их дипломатическим статусом".

Такая формулировка обычно используется, когда речь идет о деятельности секретных служб. То, что среди сотрудников российского посольства в Вене есть шпионы, не является секретом.

В прошлом Австрия довольно неохотно высылала российских дипломатов. Одной из причин этого было влияние на австрийское представительство в Москве, которое имеет гораздо более скудный штат сотрудников.

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Число российских дипломатов, высланных Австрией с 2020 года, достигло 11 человек. Некоторые предыдущие высылки, как пишет Reuters со ссылкой на чиновников, были связаны с подозрениями в шпионаже, однако и в этих случаях детали неизвестны.

В посольстве России в Австрии заявили, что "возмущены" решением МИД Австрии и назвали его "политически мотивированным". Ответственность за дальнейшее ухудшение двусторонних отношений в посольстве РФ возложили "исключительно" на Вену, добавив, что Москва "отреагирует решительно".

Российские шпионы в Европе - детали

Кремль воспользовался массовым бегством из России оппозиционно настроенных граждан, чтобы под этим прикрытием заслать профессиональных шпионов, диверсантов и наемных убийц в страны Европы. Об этом пишет The Wall Street Journal, анализируя обстоятельства убийства в Испании российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова.

Издание отмечает, что Кузьминов, застреленный в городке Вильяхойос 13 февраля этого года, является лишь одним из многих убитых или внезапно умерших россиян, которые так или иначе насолили российскому диктатору Владимиру Путину.

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