В МИД Польши объясняют такое решение ведением Россией гибридной войны против Европейского Союза.

Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов по стране. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает tvn24.

По его словам, такое решение является ответом на ведение Россией гибридной войны против Европейского Союза - в том числе против Польши. Он уточнил, что посольство РФ в ближайшее время получит ноту по этому поводу.

"Я только что объявил о польском решении в связи с участием российского государства в гибридной войне против Европейского Союза, а также против Польши. ... Это будут ограничения как для самого посольства, так и для консульского персонала РФ в Польше", - сказал Сикорский. Видео дня

Он отметил, что "российские дипломаты смогут передвигаться в пределах Мазовии, а консулы - только в тех воеводствах, где они работают", при этом это будет касаться "всех дипломатов, кроме посла".

Российские дипломаты: последние новости

В начале мая стало известно, что Великобритания высылает российского военного атташе. Также в Королевстве снимут дипломатический статус с нескольких объектов недвижимости, которыми пользуются россияне.

Как сказал министр внутренних дел Британии Джеймс Клеверли, эти решения связаны со злонамеренной деятельностью России в Британии и Европе.

Также УНИАН сообщал, что российских дипломатов поймали на разведывательной деятельности в Австрии. Вена объявила дипломатов пересонами нон-грата, поскольку их деятельность несовместима с дипломатическим статусом.

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