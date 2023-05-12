Накануне введения новых правил Таможенная и пограничная служба удерживала на своих объектах рекордные около 28 000 мигрантов.

На границе США и Мексики начинают действовать новые строгие правила. Накануне их вступления в силу на границе собралось рекордное количество мигрантов, пишут Reuters и The Guardian.

С полуночи пятницы, 12 мая, мигрантам снова разрешено запрашивать убежище в США в официальных пограничных пунктах. При этом, согласно новым правилам, большинство мигрантов не будут иметь права на получение убежища. Причиной для отказа может стать то, что их путь в США пролегал через другие страны и они не пытались получить убежище там, или то, что они не использовали законные пути для въезда в Соединенные Штаты Америки.

За несколько часов до вступления новых правил в силу тысячи мигрантов прибыли к границе. Они надеялись перейти ее до полуночи, когда начнут действовать новые правила. Некоторым из них пришлось добираться, переходя реки вброд.

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По информации источников Reuters, накануне введения новых правил Таможенная и пограничная служба США удерживала на своих объектах до, вероятно, рекордных, 28 000 мигрантов. Это намного превышает заявленную вместимость пограничных пунктов.

По словам президента профсоюза пограничников Брэндона Джадда, самые загруженные места на границе – в долине Рио-Гранде и Эль-Пасо в Техасе, а также в двух районах в Аризоне.

Американский министр внутренней безопасности Алехандро Н. Майоркас заявил вечером в четверг, 11 мая, что 24 тысячи офицеров пограничной службы были отправлены на границу для обеспечения соблюдения законов США.

Новые правила на границе США и Мексики

В 2020 году, в разгар пандемии, президент США Дональд Трамп ввел правило общественного здравоохранения – так называемый Раздел 42 – позволяющее американским властям быстро высылать нелегальных мигрантов, задержанных на границе с Мексикой. Президент Джо Байден сохранял ограничения в силе более года после вступления в должность в 2021 году.

В 2022 году американские пограничники, согласно отчетам, задержали рекордное количество мигрантов на границе – 2,2 миллиона. Половину выслали из США, руководствуясь Разделом 42.

В январе администрация Байдена объявила, что прекращает действие чрезвычайного положения в стране, объявленного на фоне пандемии, и, соответственно, действие Раздела 42 для решения миграционных вопросов.

С 12 мая США отменили эти пограничные ограничения, немедленно заменив их новыми радикальными правилами. Теперь для мигрантов, которые незаконно пересекают границу, предусмотрены депортация и лишение права на въезд в США на 5 лет в случае, если они не имеют права на получение убежища.

Только на этой неделе количество людей, пойманных на незаконном переходе, превысило 10 000 в день.

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