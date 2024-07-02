Белый дом отозвал восемь лицензий для поставки оборудования компании.

Администрация президента США в этом году отозвала восемь лицензий, которые позволяли некоторым компаниям поставлять товары Huawei – китайскому гиганту телекоммуникационного оборудования. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ, с которым ознакомилось.

В Министерстве торговли США, которое контролирует американскую экспортную политику, заявили, что отозвали определенные лицензии. Среди них оказались лицензии для производителей высокотехнологичного оборудования Intel и Qualcomm.

По мнению экспертов, такие меры обусловлены восстановлением Huawei, которое происходит несмотря на все усилия Вашингтона. Последние вызваны соображениями национальной безопасности Соединенных Штатов.

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Ранее сообщалось, что прибыль Huawei в мартовском квартале достигла 2,7 млрд долларов: то есть рост фактически составил более чем 500%. Также стало известно, что продажи в первом квартале выросли на 37%.

Отметим, что отзыв лицензий происходит на фоне давления со стороны республиканцев, которые требуют более жестких мер против китайской компании.

Компания Huawei – справка

Huawei является одной из крупнейших компаний в сфере телекоммуникаций. Она была основана в 1987 году бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнь Чжэнфэем.

Во втором квартале 2020 года Huawei вышла на первое место в мире по продажам смартфонов, обойдя Samsung: при этом на Китайскую Народную Республику у Huawei приходилось 70% продаж. Ранее, напомним, Huawei представила на рынке один из своих самых бюджетных смартфонов – Huawei Enjoy 70z.

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