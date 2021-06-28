Такая ситуация возникла из-за малого количества дипломатов США, которые остались работать в Москве.

США с 1 августа перестанут выдавать гражданам РФ американские визы и предоставлять другие консульские услуги в России.

Об этом рассказал посол США в России Джон Салливан в комментарии изданию "Дождь".

Он утверждает, что из-за сокращения числа сотрудников консульские службы "не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз".

"После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало людей, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне", - сказал он.

Посол пояснил, что такая ситуация возникла из-за малого количества дипломатов, которые остались работать в Москве.

"И это не просто препятствие с точки зрения отношений между США и Россией. Это влечет за собой серьезные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий - как американских, так и российских", - заявил он.

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Отъезд послов России и США

Посол России Анатолий Антонов покинул Вашингтон в середине марта: после выхода интервью Джо Байдена, где тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей, дипломата вызвали "для консультаций".

Посол США Джон Салливан уехал из Москвы в конце апреля для консультаций с новой администрацией Белого дома. Перед этим, 15 апреля, США ввели новые санкции в отношении Москвы, среди которых была высылка из Вашингтона десяти российских дипломатов, а РФ ответила зеркально и рекомендовала американскому послу временно вернуться на родину.

16 июня на встрече в Женеве президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин договорились вернуть послов.

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Автор: Олег Давыгора