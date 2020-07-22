Reuters: власти Китая решили закрыть консульство США в Ухане

Перед этим власти США потребовали закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.

Власти США потребовали закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне, сообщила Reuters официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

«Мы предписали закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне, чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и личные данные американцев», — говорится в заявлении Ортагус, поступившем в Reuters.

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что в качестве ответного шага в Пекине рассматривают возможность закрытия консульства США в Ухане.

Ранее в среду китайское издание The Global Times сообщило, что власти США потребовали закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.

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«Это односторонняя политическая провокация со стороны США против Китая, грубое нарушение международного права и основных норм, регулирующих международные отношения, серьезное нарушение соответствующих положений американо-китайского договора о консульских отношениях и преднамеренная попытка подорвать отношения Китая и США», — заявил в среду официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Представитель МИД КНР также предупредил, что в случае отказа Вашингтона отменить «ошибочное решение» по поводу закрытия консульства в Хьюстоне, Пекин «предпримет необходимые контрмеры».

Как сообщал ранее УНИАН, Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий экономические санкции для банков, которые сотрудничают с чиновниками Китая и самих чиновников, причастных к голосованию за закон о национальной безопасности Гонконга. Он ограничивает автономию региона.

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