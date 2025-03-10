Подробностей относительно возможного визита пока нет.

Специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на Ближнем Востоке – Стивен Уиткофф планирует посетить Москву.

Об этом сообщает корреспондент Bloomberg Эннмари Хордерн со ссылкой на осведомленные источники. По ее словам, в России Уиткофф планирует встретиться с диктатором Владимиром Путиным.

"Посланник президента Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Путиным", – написала журналистка.

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Подробностей относительно возможного визита пока нет.

США и Россия

С приходом на пост президента США Дональда Трампа, политика Вашингтона в отношении РФ радикально изменилась. Американский лидер уже имел телефонный разговор с правителем России Владимиром Путиным. Кроме того, Трамп продолжает утверждать, что Россия хочет мира. Недавно он даже сказал, что с Кремлем в вопросе достижения мира ему работать проще, чем с Украиной.

"Честно говоря, мне все труднее иметь дело с Украиной, и у них нет козырей. Возможно, легче иметь дело с Россией", – заявлял он.

Кроме того, США начали оправдывать Россию на международной арене. Не так давно в ООН был представлен американский проект резолюции по Украине, где РФ не называют агрессором. Документ содержит общие призывы к "мирному решению конфликта".

Bloomberg также сообщает, что США блокируют создание группы для противодействия теневому флоту РФ. При обсуждении проекта совместного заявления G7 Вашингтон пытался удалить слово "санкции", и формулировку, которая ссылается на "способность России вести войну" против Украины, заменив ее словами "получать доход".

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