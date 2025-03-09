Вашингтон также пытался удалить слово "санкции" из проекта совместного заявления G7.

Соединенные Штаты Америки отклонили предложение Канады по созданию рабочей группы, которая бы занималась так называемым теневым флотом российских нефтяных танкеров.

Об этом сообщает Bloomberg. Известно, что идею о создании рабочей группы для противодействия теневому флоту РФ Канада готовит для согласования на саммите G7. Однако во время переговоров по совместному заявлению в Вашингтоне настаивали на усилении формулировок по Китаю и смягчении риторики в отношении России.

Издание смогло ознакомиться с проектом заявления. Из него понятно, что США не только наложили вето на предложение Канады о создании специальной группы для мониторинга нарушений санкций. Вашингтон также пытался удалить слово "санкции", и формулировку, которая ссылается на "способность России вести войну" против Украины, заменив ее словами "получать доход".

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При этом акцентируется, что заявление не является окончательным и может измениться как до, так и во время саммита Большой семерки.

"Однако отношения между США и другими западными государствами значительно ухудшились. В прошлом месяце, например, союзники не смогли опубликовать совместное заявление по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину – то, что они делали предыдущие два года – после того, как США выступили против резкого осуждения России", – напомнили журналисты.

Политика США в отношении России резко изменилась

Не так давно США не поддержали заявление Всемирной торговой организации по Украине. Это произошло впервые за три года с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, что является очередным сигналом об изменении в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Ранее Генассамблея ООН приняла американский проект резолюции к третьей годовщине войны в Украине. Документ под названием "Путь к миру" поддержали 93 страны, 8 проголосовали против, 73 воздержались (в том числе и Украина). В резолюции США Россию не называют агрессором. Документ содержит общие призывы к "мирному решению конфликта".

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