Соединенные Штаты Америки отклонили предложение Канады по созданию рабочей группы, которая бы занималась так называемым теневым флотом российских нефтяных танкеров.
Об этом сообщает Bloomberg. Известно, что идею о создании рабочей группы для противодействия теневому флоту РФ Канада готовит для согласования на саммите G7. Однако во время переговоров по совместному заявлению в Вашингтоне настаивали на усилении формулировок по Китаю и смягчении риторики в отношении России.
Издание смогло ознакомиться с проектом заявления. Из него понятно, что США не только наложили вето на предложение Канады о создании специальной группы для мониторинга нарушений санкций. Вашингтон также пытался удалить слово "санкции", и формулировку, которая ссылается на "способность России вести войну" против Украины, заменив ее словами "получать доход".
При этом акцентируется, что заявление не является окончательным и может измениться как до, так и во время саммита Большой семерки.
"Однако отношения между США и другими западными государствами значительно ухудшились. В прошлом месяце, например, союзники не смогли опубликовать совместное заявление по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину – то, что они делали предыдущие два года – после того, как США выступили против резкого осуждения России", – напомнили журналисты.
Политика США в отношении России резко изменилась
Не так давно США не поддержали заявление Всемирной торговой организации по Украине. Это произошло впервые за три года с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, что является очередным сигналом об изменении в отношениях между Москвой и Вашингтоном.
Ранее Генассамблея ООН приняла американский проект резолюции к третьей годовщине войны в Украине. Документ под названием "Путь к миру" поддержали 93 страны, 8 проголосовали против, 73 воздержались (в том числе и Украина). В резолюции США Россию не называют агрессором. Документ содержит общие призывы к "мирному решению конфликта".