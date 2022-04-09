США разместят в Словакии зенитный ракетный комплекс Patriot.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ракетный комплекс Patriot вместе с американскими военными, которые его обслуживают, будет направлен в Словакию в ближайшие дни, сообщает Голос Америки.
"Продолжительность развертывания еще не установлена, поскольку мы продолжаем консультироваться с правительством Словакии о постоянных решениях (в сфере - УНИАН) противовоздушной обороны", - сказал Остин.
Как подчеркнули в Пентагоне, решение было принято после того, как Братислава объявила о передаче Киеву своей зенитно-ракетной системы С-300.
Представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что временное развертывание системы Patriot в Словакии направлено на поддержку противовоздушной обороны страны, и это является "неотъемлемой частью масштабных усилий", предпринимаемых для укрепления восточного фланга НАТО и "улучшения потенциала сдерживания и обороны".
Как сообщал УНИАН, 8 апреля премьер Словацкой Республики Эдуард Хегер заявил, что Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300.